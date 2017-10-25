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İstanbul'da sel suları tehlikeye neden olabilir

CNN Türk canlı yayınına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, insanların altını görmedikleri suya basmaması gerektiğini söyledi.

25.10.2017 - 08:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbullular için üst üste uyarılar yaptı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca durmayacağı ifade edildi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, konuyla ilgili vatandaşlara son bir uyarı daha yaptı.

2 KARIŞLIK SEL SUYU İNSANI DEVİREBİLİR

Sel sularının çok tehlikeli olabileceğini ifade eden Sürmeli, "Rüzgarla beraber sıcaklık da azalacak. İstanbul, Ankara çevresinde dibini görmediğiniz suya adımınızı atmayın. 2 karışlık bir sel suyu, insanın dengesini bozup devirebilir. Riskli yerlere adım atmayın." diye konuştu.

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