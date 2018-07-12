İstanbul'da Shakira resitali

1 TBMM'de yeni dönemin ilk atışması Meclis'te 27. dönemde Binali Yıldırım Başkan seçilirken, teşekkür konuşması yaptığı sırada CHP'li Mahmut Tanal sataştı. Böylece eylemleriyle dikkat çeken Tanal, yeni dönemin de sinyalini verdi.

2 Zirkonyum nedir Zirkonyum; 18'inci yy'da keşfedilen bu metal türü; uzay sanayinden askeriyeye kadar bir çok alanda kullanılıyor.

3 Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve işte artık bir roman yazılıyordur.

4 Southgate'e eşi Alison moral verdi İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

5 Yaşlıların sağlıklı bir yaz geçirmesi için öneriler Yaz mevsiminde sıcak havaların da etkisiyle ev dışında geçirilen zamanların uzamasıyla ileri yaştaki hastalar için dikkat edilmesi gerekenler.

6 TSK'dan Münbiç'te 13'üncü devriye faaliyeti Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Temmuz 2018’de, 13’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.