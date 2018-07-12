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İstanbul'da Shakira resitali

İstanbul'u sallayan Kolombiyalı Shakira, konserine Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" sözleriyle başladı. Gece boyunca dansları ve şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 05:49..
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Shakira, El Dorado Dünya Turnesi'nin duraklarından biri olan Türkiye'ye geldi. Salı gecesi Türkiye'ye gelen ve havalimanında baklava ile karşılanan Shakira, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul'da Shakira resitali

ÇOCUKLARIYLA BOĞAZ TURU YAPTI

Kolombiyalı şarkıcı çocuklarıyla boğaz havası aldı. Özel bir tekneyle İstanbul Boğazı turu yapan Shakira, akşam saatlerinde Beşiktaş'ın stadına gitti.

Shakira konser vereceği stada, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskeleden minibüsle geçti.

Shakira İstanbul'u salladı

İstanbul'da Shakira resitali

İSTANBUL'DA SHAKIRA RÜZGARI

Gece yarısına kadar süren konsere gidenler saatlerce eğlendi. Shakira'nın da resmi Instagram hesabından sürekli konserden paylaşımlar yapılırken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Shakira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda verdiği konserde şarkıları ve danslarıyla izleyenleri büyüledi.

Shakira hayranlarıyla bir araya geldi VİDEO

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