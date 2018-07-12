İstanbul'da Shakira resitali

Shakira, El Dorado Dünya Turnesi'nin duraklarından biri olan Türkiye'ye geldi. Salı gecesi Türkiye'ye gelen ve havalimanında baklava ile karşılanan Shakira, İstanbul'da konser verdi.
ÇOCUKLARIYLA BOĞAZ TURU YAPTI
Kolombiyalı şarkıcı çocuklarıyla boğaz havası aldı. Özel bir tekneyle İstanbul Boğazı turu yapan Shakira, akşam saatlerinde Beşiktaş'ın stadına gitti.
Shakira konser vereceği stada, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskeleden minibüsle geçti.
İSTANBUL'DA SHAKIRA RÜZGARI
Gece yarısına kadar süren konsere gidenler saatlerce eğlendi. Shakira'nın da resmi Instagram hesabından sürekli konserden paylaşımlar yapılırken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Shakira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda verdiği konserde şarkıları ve danslarıyla izleyenleri büyüledi.