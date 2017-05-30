İstanbul'da sıcaklıklar yarından itibaren artacak

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gidiş saatinde İstanbulluları yakalayan yağış nedeniyle işe gitmeye çalışan bazı vatandaşlar ıslanmamak için koştururken, bazıları da başlarına poşet geçirdi.

Mecidiyeköy'de cadde ve sokaklarda aniden bastıran sağanak yağış yüzünden su birikintileri oluştu.

İSTANBUL'DA 5 GÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yağmur, İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren sıcaklıklar kademe kademe yükselecek.

Bugün 22 derece olan sıcaklık hafta sonu 27 derecelere çıkarak 5 derecelik bir yükseliş yaşanacak.

Yurt genelinde 5 günlük hava durumu;