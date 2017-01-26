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İstanbul'da sokak köpeğine sopayla dayak

Maltepe'de bir esnaf, dükkanının kapısı önünde yatan köpekleri sopayla dövdü..

26.01.2017 - 13:34
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Soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde, evsiz sokak hayvanları ısınmak için sıcak yerlere giriyor. Hatta hayvanseverler sokak hayvanları üşümesin, aç kalmasın diye sokak köşelerine baraka yerleştirip içine de mama ve su bırakıyorlar..

SOKAK KÖPEĞİNİ DÜKKANINA GİRDİ DİYE SOPAYLA DÖVDÜ

Ancak Maltepe'de yaşanan bir olay, bazı insanların sokak hayvanlarına nasıl canice davrandığını ortaya koyuyor.. Başıbüyük'te bir esnaf, üşüyen sokak köpeklerini dükkanına girdi diye eline aldığı fırçayla dövdü. O anlar yoldan geçen bir hayvanseverin kamerasına yansıdı.

Sokak köpeklerine sopayla dayak

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA ŞİKAYET

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle büyük tepki gösteren hayvan severler, iş yeri sahibi hakkında şikayette bulundu.

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