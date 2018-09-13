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Sokakta bulunan el bombalarının akıbeti belli oldu

Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası bulundu. Polis ve bomba imha ekipleri olaya müdahale etti. Bombaların boş olduğu anlaşılırken polis araştırmayı genişletti.

DHA | 13.09.2018 - 00:47..
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Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın bahçeside iki adet el bombası bulundu.

Sokakta bulunan el bombalarının akıbeti belli oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenirken, demir parçaları emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sokakta bulunan el bombalarının akıbeti belli oldu

POŞETİ İŞÇİLERE EV SAHİBİ VERDİ

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyette ifade verdi. Kadıköy'de bir evde boya yaptıklarını belirten işçiler, işleri bittikten sonra ev sahibinin atmaları için verdiği hurdanın içerisinde iki adet el bombası gördüklerini söyledi.

Korktuklarını ve poşeti çöpe attıklarını ifade eden işçiler, daha sonra polise ihbarda bulunduklarını söylediği öğrenildi.

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