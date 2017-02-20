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İstanbul'da son yılların uyuşturucusu ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 241 bin adet Captagon uyuşturucu hapı ele geçirildi.

20.02.2017 - 12:18
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captagon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

48 KG AĞIRLIĞINDA UYUŞTURUCU HAP

Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 48 kilogram ağırlığında 241 bin 605 'Captagon' adlı uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda Narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KADIN ARANIYOR

Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonda gözaltına alınan M.A.S. (34), H.P. (34), Ü.B. (46) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.C. (35) isimli kadın ise aranıyor.

2013'TEN BU YANA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Piyasa değeri 4 milyon lira olan uyuşturucu hapların Ortadoğu ülkelerine gönderileceği belirtildi. Ayrıca ele geçirilen 241 bin adet hapın, İstanbul'da 2013'ten bu yana yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi.

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