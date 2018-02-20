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İstanbul'da Suriye zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran liderleri İstanbul'da düzenlenecek zirvede Suriye'de yaşanan gelişmeleri masaya yatıracak.

DHA | 20.02.2018 - 07:09..
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İstanbul'da Suriye zirvesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

MART AYINDAKİ GÖRÜŞMELER

Öncesinde Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları 14 Mart'ta Moskova'da, ardından 3 ülkenin bakanları 16 Mart'ta ise Astana'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif liderler zirvesinin hazırlıklarını ele alacak.

AMERİKA TAKİPTE

3 ülkenin bir araya gelmesine karşı çıkan Amerikalı yetkililer, bu görüşmeleri yakından takip edecek.

İstanbul'da Suriye zirvesi

SOÇİ ZİRVESİ

Türkiye, İran ve Rusya liderleri son olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde görüşmüştü.

Üçlü zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresini toplama kararı çıkmış, kongre 30 Ocak'ta Soçi'de toplanmıştı.

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