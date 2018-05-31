İstanbul’da taksici trafik polisine küfretti

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı’nda öğle saatlerinde polis memuru, bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermeyerek memurla tartışmaya başladı.

EVRAK VERMEDİ, KÜFÜRLER SAVURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.

İstanbul’da taksici terörü ViDEO