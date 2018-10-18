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İstanbul'da taksicilere denetim

Eminönün'de taksicileri denetime çıkan sivil trafik polisleri, yolcu ve güzergah seçen şoförlere ceza kesti.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 21:52..
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Valiliğin internet sitesinde yaptığı açıklamada, ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamanın ve yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

POLİSİ TURİST SANDI

Taksicilere 13 tane yasak getirilmesinin ardından trafik polisleri denetimlerini arttırdı.

Eminönün'de denetim yapan sivil trafik polisi müşteri gibi taksiye bindi. Taksi şoförü polisi turist sanınca taksimetreyi çalıştırmadı. Karşısındakinin polis olduğunu öğrenen şoför, "Yabancılar bazen söylüyor 10 lira 15 lira" diye kendini savunmaya çalışsa da ceza almaktan kurtulamadı.

İstanbul'da taksicilere denetim VİDEO

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