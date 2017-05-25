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İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılım ile taksilerde arama yaptı.

25.05.2017 - 15:36
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Denetime 25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı.

50 NOKTADA 300 POLİSLE DENETİM

50 noktada 300 ekip ile yapılan denetimlerde taksilere yönelikti. Denetim yapılan yerlerden biri olan Fatih Sahilyolu'nda polis ekipleri  taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yaptı. Dedektör köpeği Kuzey de taksilerde arama yaptı.

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

TAKSİCİLERİN ÜSTLERİ ARANDI

Denetim noktalarından biri de Şişli Büyükdere Caddesi'ndeydi. Durdurulan taksilerin şoförleri  ile yolculara GBT yapıldı ve üstleri arandı. Narkotik köpeği Maya da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi  denetimden geçirildi.

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

İstanbul'da taksilere sıkı polis denetimi

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