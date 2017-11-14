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İstanbul'da trafik kazası

İstanbul'da kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma yuvarlandı. Otobüsün içindeki 6 yolcu yaralandı.

14.11.2017 - 21:27
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Kaza, D-100 Karayolu Haramidere Mevkii Yan Yol Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gürpınar-Yenibosna hattındaki midibüsün sürücüsü bilenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan midibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da trafik kazası

MİDİBÜS YOLDAN KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ilk tedavilerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelerine götürdü. Kaza nedeniyle D-100 yanyol Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı aracının kazaya karışan midibüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbul'da trafik kazası

İstanbul'da trafik kazası

İstanbul'da trafik kazası

İstanbul'da trafik kazası

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