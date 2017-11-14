İstanbul'da trafik kazası

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Birleşmiş Milletler, AB'nin Akdeniz üzerinden gelen göçmenlere yönelik politikasını 'İnsanlık dışı' olarak tanımladı.

Dün akşam A Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında Arnavutluk'a 3-2 yenilmesinin ardından Ümit Milliler de Belçika'ya 2-1 yenildi.

Ümit Milliler Belçika'ya mağlup oldu

Irak'ta meydana gelen depremden sonra ırkçı bir paylaşımda bulunan hastane müdürünün işine son verildi.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 'ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti' Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ ile işbirliği yaptığını iddia etti.

3 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

4 ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşu ASELSAN, 42'inci kuruluş yıl dönümünde 5 bini aşkın çalışanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

5 Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor Siirt'in Eruh ilçesinde 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkıyor. Bölgede kuyu sayısı 6'ya çıkarılacak.

6 Bestler-Dereler'de 31 PKK'lı öldürüldü Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.