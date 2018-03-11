İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da dün etkili olan bugün sabaha kadar devam eden sis nedeniyle, deniz ulaşımı yapılamıyordu. Sabah saatlerinde de İDO ve BUDO da peş peşe seferleri iptal etmişti.

İstanbul'da sis GALERİ

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yoğun sis nedeniyle dün akşam saatlerinden bu yana gerçekleştirilemeyen tüm Şehir Hatları vapur seferleri, saat 10.45 itibari ile normale döndü.

Sis altındaki İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

SÜRÜCÜLERE SİS UYARISI

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmıştı. Sis, saatlerin ilerlemesiyle yerini yer yer güneşli bir havaya bıraktı.