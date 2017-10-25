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İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

25.10.2017 - 18:48
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İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbullular için yapılan yağmur uyarısından sonra sağanak yağış yoğunluğunu artırdı.

İSTANBUL'DA YOĞUN TRAFİK

Yağmura yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, E-5'te yağmur nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Taksim'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı.

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı. Şile sahillerinde dalgalar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilmişti.

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

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