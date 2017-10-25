İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

İstanbullular için yapılan yağmur uyarısından sonra sağanak yağış yoğunluğunu artırdı.
İSTANBUL'DA YOĞUN TRAFİK
Yağmura yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, E-5'te yağmur nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Taksim'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı. Şile sahillerinde dalgalar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilmişti.