İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Tokyo'da geleneksel olarak düzenlenen araba fuarı bu yıl da kapılarını misafirlerine açtı

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Aşıklık nedir

Anadolu ve Türk kültüründe tarihi çok eskilere dayanmakta olan bu gelenek, doğaçlı olarak sazlı ve sözlü eserler oluşturma geleneğine denir.