İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi

Yetkililerin dün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden İstanbul’a giriş yapan yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağmur, araçları ile mesaiye gidenleri olumsuz etkiledi. Birçok vatandaş yola tedbirli çıkarken, E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmur zaman zaman etkisini artırarak sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 56’lılara varan araç trafiği olduğu görüldü.