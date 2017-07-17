taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.446
USD
3,5486
EURO
4,0628
ALTIN
140,43
PETR
48,8700

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

Bu geceden itibaren Trakya'dan başlayacak yağışlar, yarın Trakya ve İstanbul genelinde kuvvetli sağanak olarak etkisini gösterecek.

17.07.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul bugün, parçalı bulutlu, hafif yağışlı havanın etkisi altında olacak.

TRAKYA'DAN BAŞLAYACAK YAĞMUR, GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Trakya'dan başlamak üzere bu geceden itibaren yağışlar etkisini artıracak. Yarın, Trakya ve İstanbul genelinde çok bulutlu ve kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

İSTANBUL, KOACELİ VE SAKARYA'DA ETKİLİ OLACAK

Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu ve Doğu Marmara, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da daha kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI 24 DERECE

Yarın yağışla birlikte poyraz fırtınasının da etkili olacağı İstanbul ve Doğu Marmara'da, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün en yüksek 28 derece hissedilen hava sıcaklığı, yarın en yüksek 24 derece olacak.

ÇARŞAMBADAN SONRA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor



İlginizi Çekebilir
Daha hızlı ezber yapmanın yolları
İşte okul ve çalışma hayatınızda çok işinize yarayacak hızlı ve etkili ezberleme yöntemleri.
Çocuklarda davranış eğitiminin 3 temel adımı
Uzmanlar, bağırmanın çocuğun davranışını değiştirmekte hiçbir etkisinin olmadığını söylüyor.
Çinli bilim adamlarından modifiye edilmiş süper köpek
İlginç buluşlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinliler, bu kez de modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular.
İstanbul'da metro ve tramvay 24 saat sefer yapacak
İstanbul'da metro ve tramvay, 15 Temmuz nedeniyle yarından itibaren pazartesiye kadar kesintisiz sefer düzenleyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

168
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

261
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

72
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

69
Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

43
Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

46
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM