İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul bugün, parçalı bulutlu, hafif yağışlı havanın etkisi altında olacak.

TRAKYA'DAN BAŞLAYACAK YAĞMUR, GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Trakya'dan başlamak üzere bu geceden itibaren yağışlar etkisini artıracak. Yarın, Trakya ve İstanbul genelinde çok bulutlu ve kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

İSTANBUL, KOACELİ VE SAKARYA'DA ETKİLİ OLACAK

Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu ve Doğu Marmara, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da daha kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI 24 DERECE

Yarın yağışla birlikte poyraz fırtınasının da etkili olacağı İstanbul ve Doğu Marmara'da, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün en yüksek 28 derece hissedilen hava sıcaklığı, yarın en yüksek 24 derece olacak.

ÇARŞAMBADAN SONRA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ





