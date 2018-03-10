İstanbul'da yaşlı adam araçların arasında sıkıştı

İstanbul'un Kartal ilçesinde araçların kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı.
Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar İZLE
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI
Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.