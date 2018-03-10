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İstanbul'da yaşlı adam araçların arasında sıkıştı

İstanbul Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, zincirleme kaza yapan minibüsle otomobilin arasında kaldı.

İHA | 10.03.2018 - 13:57..
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İstanbul'un Kartal ilçesinde araçların kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar İZLE

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşlı adam araçların arasında sıkıştı

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

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