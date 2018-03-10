İstanbul'da yaşlı adam araçların arasında sıkıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Manchester City'den kiralanan Denayer'in performansından memnun olmadığı için sezon sonunda gönderilmesini istedi.

Denizli Pamukkale ilçesinde kayalıklarda doğum yapan keçi ve yavrusu Dağ Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'te bir kişinin kimlik bilgileriyle sahte ehliyet çıkararak sim kartını yenileyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden 150 bin lirasını çaldı.

6

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin çevresindeki köyleri ve tepeleri aldı ve bu tepelere konuşlandı.