1 ABD'de delinen baraj görüntülendi ABD'nin California eyaletinde savağında delik tespit edilen Oroville Barajı'nda deliğin onarılması için çalışmalar sürüyor.

2 İstanbul'da YGS'ye ücretsiz ulaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 12 Mart'ta yapılacak olan YGS sınavı için öğrenci ve görevlilerin için ücretsiz ulaşım onaylandı.

3 TSK: 1 terörist öldürüldü Mardin Nusaybin'de PKK'nın açtığı ateşe karşılık verildi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

4 Hakkari'de toplu iş yeri kapatmaya yasak Hakkari Valiliği, 15 Şubat nedeniyle iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığını açıkladı.

5 FETÖ'cü öğretmenin hakimden sevgililer günü isteği Kütahya'da FETÖ'den yargılanan bir şüpheli, hakime "Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi.

6 Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi