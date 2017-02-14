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İstanbul'da YGS'ye ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 12 Mart'ta yapılacak olan YGS sınavı için öğrenci ve görevlilerin için ücretsiz ulaşım onaylandı.

14.02.2017 - 12:48
  1. Haberler
  2. Eğitim

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak YGS'de toplu ulaşım araçlarının sınava girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini görüştü.

YGS'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

AK Parti ve CHP Grubunun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, YGS sınavına girecek öğrencilerle görevliler, İstanbul'da hizmet veren İETT Otobüsleri, Metrobüs, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metro, Füniküler, Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek.

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