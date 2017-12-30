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İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

İstanbul'da yarın görev yapacak güven timleri tanıtılırken bu yıl ilk defa görev alacak kangal ve akbaş cinsi köpekler de görüldü.

DHA | 30.12.2017 - 19:46..
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İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

Yılbaşına bir gün kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri  Şube Müdürü Zafer Baybaba İstanbul'da yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları belirtildi.

POLİS 37 BİN PERSONELLE 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK

Baybaba yeni yılda güvenlik önlemleri kapsamında 37 bin personelin görev yapacağını belirterek, “Yeni yıl tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla bu yıl daha önceki yıllara oranla 3  aşamalı tedbir planı yaptık. Bunlardan birincisi 20'si ile 24'ü tarihleri arasında deniz, hava ve karayolu ile ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar. 25'i ile 30'u tarihleri arasında ise halkımızın alışveriş amaçlı meydanlarda, AVM'lerde ve parklardaki  yapmış olduğumuz uygulamalar. Diğeri ise, 31 Aralık gecesi yani  yılbaşı gecesi  olarak 37 bin polisle 24 saat esasına göre  görevimizin başında olacağız" dedi.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

İL GENELİNDE 1470, İSTİKLAL CADDESİ'NDE İSE 600 GÜVEN TİMİ GÖREV ALACAK

600 Güven Timi'nin İstiklal Caddesi'nde görev yapacağını belirten Baybaba, “Ayrıca Özel harekat Şube müdürlüğümüze bağlı 1000 personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada  birkaç dakika içerisinde  olay yerine intikal edecek şekilde  personelimiz görevimizin başında  olacaktır.  Yine Deniz Limanı  Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Şube Müdürlüğümüze  bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacaklar. Güven Timleri Şube Müdürlüğümüze bağlı personelimiz de İstiklal Caddesi çevresinde 600 personelle  ilimiz genelinde 1470 personelimizle  görev alacağız“ diye konuştu.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak


İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLAR 15.00'DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Baybaba “Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle de Taksim Meydan'a çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak.  Ayrıca Beşiktaş ilçemizde saat 15.00, Kadıköy ilçemizde saat 15.00 Şişli ilçemizde de saat 16.00 itibariyle yollar trafiğe kapatılacak" dedi.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

BEYOĞLU'NDA 34 NOKTADA 136 KAMERA İLE İZLENECEK

Beyoğlu bölgesinin 136 kamerayla izleneceğini söyleyen Zafer Baybaba , -"MOBESE aracımız da ilimiz genelinde 1747 noktada 6 bin 988 kamera ile izleme yapmış olacağız. Beyoğlu bölgesinde ise 34 noktada 136 kamerayla  an be an görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak


GEREKTİĞİNDE AKBAŞ VE KANGALLAR DEVREYE GİRECEK

Baybaba, “6 ay önce 10 tane Kangal 10 tane de Akbaş cinsi  köpeklerimiz toplumsal olaylara ve asayiş olaylarına müdahale  etmek amacıyla devriye köpeği olarak yetiştirilmiş bulunmakta. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzün emrindeler. Gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda onlar da göreve hazır olacaklar" dedi.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

EĞLENCE MEKÂNLARINDA DA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Özel mekanlarda asayiş yönünden gerekli tedbirlerin alındığını belirten Baybaba, “İstanbul genelinde 7 ilçemizde meydanlarda konser ve benzeri eğlenceler düzenlenmeyecek  ama özel işletmelerde bazılarında büyük eğlenceler olabiliyor. Bununla ilgili olarak ilçelerimizin kendi bölgelerinde tespit ettiği yerler var oralarda Asayiş yönünden gerekli tedbirleri almış olacağız" diye konuştu.

İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. İstiklal Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir kişi ekiplere anons edilerek arama yapıldı. Bu anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki kameralar tarafından an be an izlendi. Şüpheli bir durumu olmayan kişi Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan sonra yoluna devem etti.

İstanbul Çevik Kuvvet kangal köpekleriyle çalışacak haberi
İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak

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