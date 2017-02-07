İstanbul'da zabıtayı gören engelli yürümeye başladı

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar eden şebekelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler ufak yaştaki kızın babası ve amcası tarafından dilendirildiğini tespit etti. Henüz 10 yaşında olan kızını tekerlekli sandalyeye oturtarak dilendiren baba zabıta ekiplerine yakalandı.

EKİPLERİ GÖRÜNCE YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ekipler yaptıkları incelemede baba H.Y.’nin 10 yaşındaki kızını tekerlekli sandalyeye oturttuğu 3 yaşındaki kızını da yanında dolaştırarak dilendirdiği tespit etti. Zabıta ekiplerini gören ufak kızın ayaklanarak yürümeye başlaması görenleri hayrete düşürdü. Yapılan çalışma sonucunda ufak kızların amcası M.Y.’nin de gözcülük yaptığı tespit edildi.

PARA CEZASI

Ekipler baba H.Y. ve amca M.Y.’ye 109’ar lira para cezası kesti.

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