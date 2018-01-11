İstanbul'daki Bitcoin hırsızları yakalandı

Dolandırıcılar, kimi zaman zorbalıkla, şiddet ve tehditle kimi zaman da hacker yöntemiyle Bitcoin hesaplarına saldırıyor, bu hesaplardan büyük paralar çalabiliyorlar.

Emniyet teşkilatının siber suçlarla mücadele timleri, teknolojik imkanları kullanarak internet üzerinden büyük vurgun yapan hackerları/dolandırıcıları bir bir yakalıyor.

POLİS BİTCOİN'LERİ İADE ETTİ

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve Türkiye'nin ilk Bitcoin soygunu olarak bilinen hırsızlık olayı sonrası polis, çalınan 12 milyon değerindeki Bitcoin'i, mağdur iş adamına teslim etti.

5 KİŞİLİK ÇETE

Yaşanan olayda, kendilerine polis süsü veren 5 kişilik çete üyesi bir iş adamını takibe alıp zorla arabayla kaçırarak, Bitcoin hesap şifrelerini silah zoruyla almıştı.

12 milyon lira değerindeki Bitcoin'i, kendi hesabına alan çete üyeleri daha sonra kayıplara karışsa da siber tim ekiplerinin sıkı takibi sonucu 8 saat sonra yakalanmıştı.

İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin soygunu- VİDEO