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İstanbul'daki kibar gaspçı tutuklandı

İstanbul'da müşteri gibi girdiği bazı marketleri "Kusura bakmayın, kasadaki paraları verir misiniz?" diyerek gasp eden zanlı yakalandı.

30.06.2017 - 16:06
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ümraniye, Kartal ve Maltepe'de 6 markette meydana gelen gasp olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran polis ekipleri, gasp olaylarını gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Polisin 20 Haziran'da Kartal'da bir adrese düzenlediği operasyonda, şüpheli Hakan T. (47) gözaltına alındı.

"KUSURA BAKMAYIN, KASADAKİ PARALARI VERİR MİSİNİZ"

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gaspçının ilginç görüntülerine rastladı. Görüntülerde, şüpheli Hakan T'nin, 17 Mayıs'ta Ümraniye'de müşteri gibi girdiği bir marketten aldığı ürünlerin parasını verirken kasiyere silah doğrultarak, "Kusura bakmayın, kasadaki paraları verir misiniz?" dediği, kasada para olmadığını öğrenince verdiği paranın üstünü isteyip iş yerinden ayrıldığı görüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Hakan T. tutuklandı.

İstanbul'daki kibar gaspçı tutuklandı

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