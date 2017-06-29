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İstanbul'daki kiralık katil cinayetinde karar çıktı

Tolga Göral'ın öldürülmesiyle ilgili hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29.06.2017 - 09:29
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İstanbul Eyüp’te 13 Ekim 2015’te meydana gelen olayda Tolga Göral adlı kişi sokak ortasında öldürüldü.

Polis, Tolga Göral’ın eşi Sevgi Göral ile İbrahim Doğantürk’ün aşk yaşadığını, cinayetten sonra birlikte Antalya’ya yerleştiklerini saptadı.

KİRALIK KATİLİ 20 BİN LİRAYA TUTTULAR

İkili tutuklanırken yapılan araştırmada 20 bin liraya tuttukları kiralık katil Bünyamin Aktaş da polis tarafından yakalandı.

İstanbul'daki kiralık katil cinayetinde karar çıktı

FOTOĞRAF: Öldürülen Tolga Koral

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİLER

Sevgi Göral polis merkezinde cinayeti itiraf ederken, mahkemede ifade değiştirdi.

İbrahim Doğantürk ise “Sevgi’nin atmış olduğu iftiradan dolayı buradayım. Sevgi beni ve hayatımı mahvetti” dedi.

Kiralık katil olmakla suçlanan Bünyamin Aktaş da, “Böyle bir insan değilim. Haksız yere suçlanıyorum” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Vatan gazetesinin haberine göre; suçlamaları kabul etmeyen ve kimseyi öldürmediklerini iddia eden üç sanık da beraatlarını istedi. Mahkeme, Aktaş’ın ‘kasten adam öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah’ suçlarından önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından suçta indirime giderek müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Sevgi Göral ile İbrahim Doğantürk’ün de ‘kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

İstanbul'daki kiralık katil cinayetinde karar çıktı

FOTOĞRAF: Sevgi Göral

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