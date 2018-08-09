taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5639
EURO
6,4345
ALTIN
216,79
PETR
72,1900

İstanbul'daki 'Kurt Kapanı-21' uygulaması

İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 kişi yakalandı.

AA | 09.08.2018 - 20:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ettiği, kent genelindeki operasyon 15.00-16.00 arasında gerçekleştirildi.

2 BİN 400 PERSONEL GÖREV YAPTI

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 178 noktada 2 bin 400 personelle uygulama ve denetim yapıldı.

İstanbul'daki 'Kurt Kapanı-21' uygulaması

7 BİN 657 KİŞİNİN GBT SORUGUSU YAPILDI

Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı, yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerleri denetlendi.

Kurt Kapanı-21 operasyonunda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Denetimlerde 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Uygulamada, bin 870 aracın kontrol edildiği, 91 araca işlem yapıldığı, 23 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 48 bin 542 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

653
Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

218
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

104
Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para

Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para

61
Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

40
Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

630
Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

596
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM