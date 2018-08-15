İstanbullu kitapseverlerin merkezi Bağcılar

TÜİK tarafından halk kütüphanelerinin 2017 yılında kaç kişi tarafından kullanıldığına yönelik istatistik açıklandı.

Ülke genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 2 milyon 201 bin 39 olduğu belirtilirken, kayıtlı üye sayısında Diyarbakır'ın 92 bin 349 üyeyle birinci, 91 bin 118 üyeyle İzmir'in ikinci, 88 bin 178 üyeyle İstanbul'un ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.





YARARLANLARIN SAYISI ARTTI

Açıklamaya göre, İstanbul’daki toplam 88 bin 178 üyenin 3’te 1’ine denk gelen 27 bin 290 üye Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ne kayıtlı. 36 bin 347 kitabın bulunduğu kütüphaneden 2017 yılında 175 bin 19 kişi, 2018’in ilk 6 ayında ise 110 bin 563 kişi yararlandı.

EN BAŞARILI KÜTÜPHANE SEÇİLDİ

Üye sayısıyla dikkat çeken Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi’nin Antalya’da düzenlediği “Herkes İçin Kütüphane” projesi kapsamında özgün çalışmalarından dolayı en başarılı birinci kütüphane seçilmişti.

BİLGE KADIN PLATFORMU

2004 yılında hizmete açılan kütüphane haftanın 7 günü 08.30 - 22.00 saatleri arasında kullanıcılarına hizmet veriyor. Geleneksel kütüphanecilik hizmetinin yanı sıra “Bilge Kadın Platformu”, “Kitapla Buluşma Yaşamla Tanışma Kulübü” gibi sivil oluşumlara ev sahipliği yapmakta.

Bilgi Erişim Merkezinde ise “Herkes İçin Kütüphane Uluslararası Projesi” kapsamında ücretsiz CV hazırlama, temel bilgisayar eğitimi, e-devlet eğitimi, kariyer portallarını kullanma eğitimleri ile internet seminerlerine ev sahipliği yapıyor.