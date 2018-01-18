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İstanbullular 2017'de en çok park yasağı cezası yedi

Geçtiğimiz yıl İstanbullu sürücülere, toplam 1 milyon 475 bin 308 cezai işlem uygulanırken, günde yaklaşık 4 bin trafik cezası kesildi.

İHA | 18.01.2018 - 11:51..
  1. Haberler
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Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, trafik cezaları üzerine medya araştırması gerçekleştirdi.

2017 yılı içerisinde yapılan incelemeye göre trafik cezalarıyla ilgili geçtiğimiz yıl 16 bin 235 haber çıkışı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve medyadan elde edilen verilere göre, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında, polis sorumluluk bölge alanlarında kurallara uymayan sürücülere, 1 milyon 475 bin 308 trafik cezası kesildi.

İstanbullular 2017'de en çok park yasağı cezası yedi

'GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DENETİMLERİ TRAFİK KAZALARINI AZALTTI'

İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl günde 4 bin 41 ceza kesildiği belirlendi. Medyaya yansıyan başlıklarda ve uzman yorumlarında, güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerin trafik kazalarını azalttığına dikkat çekildi.

400 BİN 166 SÜRÜCÜYE PARK YASAĞI CEZASI

Trafik cezalarına neden olan sebepler incelendiğinde, trafik ekipleri tarafından en çok ceza 400 bin 166 sürücüye kesilen ‘park yasağı’ oldu.

Park yasağını 145 bin 770 cezayla ‘hız kurallarına uymama’, 128 bin 130 cezayla ‘trafik işaretleri levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymama’, 53 bin 75 cezayla ‘cep telefonlarıyla konuşma’, 37 bin 292 cezayla ‘emniyet kemeri kullanmama’, 19 bin 151 cezayla ‘şerit ihlali’, 16 bin 910 cezayla ‘korsan taşımacılık’, 16 bin 498 cezayla ‘alkolü araç kullanma’, 14 bin 804 cezayla ‘kırmızı ışık ihlali’, 12 bin 884 cezayla ‘fazla yolcu taşıma’, 12 bin 601 cezayla ‘motosiklette koruma başlığı ve gözlüğü bulundurmama’, 10 bin 519 cezayla ‘tonaj fazlası yük taşıma’ 763 cezayla da ‘yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren bulundurma’ başlıkları takip etti.

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