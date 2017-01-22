İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Erdoğan'a elinizde referandumla ilgili anket var mı sorusu

1 Mas attı Trabzonspor Paşa'yı mağlup etti Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı yeni transfer Mas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

2 Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'in Kiraz İlçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

3 CHP Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyor Özgür Özel, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde AYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

4 Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar Adana'da bir kişinin ağılındaki keçi ile 7 güvercin, duvarı kırarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı.

5 Medvedev yeniden başkan seçildi Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, bugün yapılan oylamada bir kez daha iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı oldu.

6 Le Pen'den AB çıkışı Ulusal Cephe Başkanı Marine Le Pen: ''AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor''