İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

2017 Nisan ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 114’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 107 ürünün fiyatı ise değişmedi.

DOMATES VE MUZ ZİRVEDE

Giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan etek, 2017 Nisan ayı itibariyle yüzde 43.02 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler aynı gruptan yüzde 33.97 ile elbise, gıda harcamaları grubundan yüzde 31.11 ile domates ve yüzde 25.03 ile muz oldu.

EN ÇOK SALATALIK UCUZLADI

En çok salatalık ucuzladı 2017 Nisan ayında salatalık yüzde 39.52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 34.94 ile taze fasulye, yüzde 34.08 ile bezelye ve yüzde 33.73 ile kabak oldu.