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İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı 11-12 Mayıs'ta düzenleyecek.

AA | 10.05.2018 - 10:17..
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  2. Kültür Sanat

Bakanlık tarafından ilgili tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek çalıştay ile İstanbul'un sosyal, kültürel değerlerinin, estetik mimarinin en önemli örneklerini oluşturan tarihi yapılarının durumu masaya yatırılacak.

İSTANBUL'U KONUŞACAKLAR

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek çalıştayın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Çalıştay kapsamında kurulan 11 ayrı komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini konuşacak.

İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

YEDİ TEPELİ ŞEHİR

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda kurulan komisyonlar, yedi tepeli şehir olarak anılan, doğal ve mimari güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan kentin farklı yönlerini ele alacak.

İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bakanlık, 2 gün sürecek çalıştayın sonunda 11 komisyondan çıkan önerileri İstanbul Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu'nda toplayacak. Kamuoyuyla da paylaşılacak rapor, İstanbul için oluşturulacak yeni yol haritasına da ışık tutacak.

Şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geleceği için atılacak yeni adımlar, raporda yer alan öneriler dikkate alınarak belirlenecek. Çalıştayda ayrıca, kültürel mekanlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul'un geleneksel ve güncel haritaları da çıkarılacak.

İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

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