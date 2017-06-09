taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.112
USD
3,5254
EURO
3,9423
ALTIN
144,38
PETR
47,8900

İstanbul'un ünlü caddelerindeki dükkanlar boş kaldı

Nişantaşı, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi etrafındaki dükkanlar, eski günlerini arıyor.

09.06.2017 - 15:49
  1. Haberler
  2. Emlak

Hazırlanan bir rapora göre, İstanbul'daki dükkanların birçoğu çeşitli sebeplerden dolayı artık tutulmuyor.

İstanbul'un ünlü caddelerindeki dükkanlar boş kaldı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TURİST SAYISINDAKİ DALGALANMA ETKİLİYOR

Bu rapora göre; İstiklal Caddesi'nde 32, Nişantaşı'nda 25, Bağdat Caddesi'nde ise 51 dükkanın boş olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un bu ünlü cadelerinde yaşanan sirkülasyonda iki şey öne çıkıyor. Biri bölgelerde yaşanan kentsel dönüşüm, diğeri ise turist sayısındaki dalgalanma olarak göze çarpıyor.

İstanbul'un ünlü caddelerindeki dükkanlar boş kaldı

CADDELER AVM GİBİ YÖNETİLMELİ

Nişantaşı'nda geçtiğimiz yıl 519 dolu olan mağaza varken, bu yıl bu rakam 498 olarak hesaplandı. Nişantaşı’nda inşaat halinde olan yapı sayısı ise 13’ten 28’e çıktı.

Yetkililer; bu etkiyi en aza indirmenin ‘AVM gibi yönetilen caddeler’den geçtiği görüşünde birleşiyor.

İlginizi Çekebilir
Günlük konut kiralamalarına banka zorunluluğu geldi
Resmi Gazete'de yer alan tebliğ, 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek.
Mutfak dekorasyonunda siyah ve beyazın uyumu
Son zamanların modası siyah ve beyaz mutfak dekorasyonu oldukça ilgi çekiyor...
Kuzey Finlandiya'da tasarlanan muhteşem evler
Kuzey Finlandiya'daki Ruka Fell doğa tutkunları ve kayakçılar için muhteşem villalar tasarlandı...
Galatasaray'ın Riva arazisinin ihalesi yapıldı
Emlak Konut GYO öncülüğünde ihale edilen arsaya 9 firma teklif verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

291
Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

185
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

175
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

209
Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

277
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

97
Trabzonspor-Bursaspor maçının soyunma odası görüntüleri

Trabzonspor-Bursaspor maçının soyunma odası görüntüleri

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM