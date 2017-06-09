İstanbul'un ünlü caddelerindeki dükkanlar boş kaldı

Hazırlanan bir rapora göre, İstanbul'daki dükkanların birçoğu çeşitli sebeplerden dolayı artık tutulmuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TURİST SAYISINDAKİ DALGALANMA ETKİLİYOR

Bu rapora göre; İstiklal Caddesi'nde 32, Nişantaşı'nda 25, Bağdat Caddesi'nde ise 51 dükkanın boş olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un bu ünlü cadelerinde yaşanan sirkülasyonda iki şey öne çıkıyor. Biri bölgelerde yaşanan kentsel dönüşüm, diğeri ise turist sayısındaki dalgalanma olarak göze çarpıyor.

CADDELER AVM GİBİ YÖNETİLMELİ

Nişantaşı'nda geçtiğimiz yıl 519 dolu olan mağaza varken, bu yıl bu rakam 498 olarak hesaplandı. Nişantaşı’nda inşaat halinde olan yapı sayısı ise 13’ten 28’e çıktı.

Yetkililer; bu etkiyi en aza indirmenin ‘AVM gibi yönetilen caddeler’den geçtiği görüşünde birleşiyor.