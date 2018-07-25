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İşte dünyanın en kirli şehirleri

Ankara, İzmir ve İstanbul’un dünyanın en kirli şehirleri arasında yer aldığı görüldü.

İHA | 25.07.2018 - 10:16..
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Dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye’den üç şehrin girdiği görüldü. Bu iller arasında 73,66 endeks ile Ankara, 67,11 endeks ile İstanbul, 62,75 endeks ile de İzmir yer aldı.

Böylelikle, listede Ankara’nın 73’üncü, İstanbul’un da 106’ncı sırada yer aldığı saptandı.

DÜNYANIN EN KİRLİ ŞEHRİ KABİL

Ajans Press’in derlediği bilgilere göre raporda, dünyanın en kirli şehri ise 97,79 endeks ile Afganistan’ın Kabil şehri olarak kaydedildi.

Kabil’i 97,67 endeksi ile Hindistan’ın Ghaziabad şehri ikinci sıradan takip ederken, Makedonya’nın Kalkandere şehri 97,57 endeks ile üçüncü sıradan izledi.

İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Hindistan’dan Faridabad, Nepal’den Katmandu, Mısır’dan Kahire, yine Hindistan’dan Kanpur, Vietnam’dan Ho Chi Minh City, Pakistan’dan Karaçi, Bangladeş’ten Dhaka olarak belirlendi.

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