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İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstanbul, Düzce, Niğde, Bursa ve Ankara'dan sonra Balıkesir'de de istifa kararının açıklanması bekleniyor.

24.10.2017 - 08:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları tek tek istifalarını açıkladı.

KİMLER İSTİFA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile devam etti.

GÖZLER BALIKESİR'DE

Bu açıklamaların ardından gözler Balıkesir'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un kısa süre içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

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