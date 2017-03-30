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İstinye-Çubuklu arabalı vapuru yoğun ilgi gördü

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında 1 haftada 8 bin 579 araç ve 10 bin yolcu taşındı.

30.03.2017 - 14:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz hafta hizmete aldığı İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında 8 bin 579 araç ve 10 bin yolcu taşındı.

İstinye-Çubuklu arabalı vapuru yoğun ilgi gördü

10 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'tan itibaren hizmet vermeye başlayan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, İstanbullulardan büyük ilgi gördü.

Asya-Avrupa geçişini 8 dakikaya indiren hatla 1 haftada 8 bin 579 araç ve 10 binin üzerinde yolcu taşındı.

İstinye-Çubuklu arabalı vapuru yoğun ilgi gördü

YILDA 2,5 MİLYON YOLCU HEDEFİ

İstanbulluların, Asya-Avrupa geçişlerinde İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattını tercih etmeleri köprü trafiğini önemli bir ölçüde rahatlatmış olacak.

Hatla yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

İstinye-Çubuklu arabalı vapuru yoğun ilgi gördü

İKİ ARABALI VAPURLA HİZMET VERİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ tarafından işletilen hatta, iki arabalı vapurla hizmet veriliyor. Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu, Erguvan Gemisi ise 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

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