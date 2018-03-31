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İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

Antalya'da, evlenme vaadiyle 14 yaşındaki S.Ö.'yü kaçırarak cinsel istismarda bulunan Etem Öztürk'ün, sosyal medyada 'çocuk istismarına hayır' kampanyasına destek verdiği ortaya çıktı.

DHA | 31.03.2018 - 15:59..
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Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde esnaflık yapan Etem Öztürk, Aralık 2016'da iddiaya göre o tarihte 14 yaşında olan S.Ö'yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde cinsel istismarda bulundu. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Öztürk'ün evli olduğu ortaya çıktı. Kızın ailesi S.Ö.'den şikayetçi oldu.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

EŞİNDEN BOŞANIP KIZ ÇOCUĞUYLA NİŞANLANDI

Geçen yıl ocak ayında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanan Etem Öztürk, mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava sürerken eşinden boşanan Etem Öztürk, S.Ö. ile nişanlandı.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM"

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına S.Ö., annesi K.Ö. ile babası Y.Ö., tutuksuz sanık Etem Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Etem Öztürk, mağduru evlenmek amacıyla kaçırdığını savunarak, "S.Ö. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Nişanlandık. Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum." dedi.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

"BENİM RIZAMLA OLDU"

S.Ö. ise "Ben onu çok sevdim. Beni kaçırmasını söyledim. Yaşımın 19 olduğunu söyledim. Benim rızamla oldu." diye ifade verdi.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada S.Ö.'nün annesi K.Ö. mahkeme başkanının "Sanık evinize kaç kere geldi?" sorusuna şaşırarak ve bir süre düşünerek, "4-5 defa geldi" diye cevap verdi.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

Mahkeme başkanı "Hiç S.Ö. hakkında konuştunuz mu, okulunu sordu mu?" sorusuna ise anne K.Ö., uzun süren sessizliğin ve başkanın uyarısının ardından "Hiç konuşmadık. Şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme başkanı, anne K.Ö.'nün sorulan sorulara uzun süre bekleyerek ve uyarı üzerine cevap verdiğini tutanağa geçirtti. Baba Y.Ö. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin S.Ö.'nün 14 yaşında olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

"DIŞARIDA MAKYAJ YAPIYORDU"

Son sözü sorulan sanık Etem Öztürk, "S.Ö. okula gitmiyordu, çilek bahçesinde çalışıyordu. Dışarıda makyaj yapıyordu. Bir hataya düştüm. Mağdurun yaşını ailesi bana söyleyince öğrendim. Kendisiyle nişanlandık, yaşı dolunca evleneceğiz." dedi.

15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Öztürk'e itiraz hakkı açık olmak üzere 'çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak' suçundan 13 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Suçun katalog suçlardan olması ve cezanın süresini dikkate alan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Etem Öztürk'ün hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı.

Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Etem Öztürk, işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine götürüldü.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

CİNSEL İSTİSMARDAN FARKLI BİR DOSYASININ OLDUĞU ANLAŞILDI

Sanık Etem Öztürk'ün geçen şubat ayında bir internet sitesinin başlattığı 'tecavüze idam istiyoruz' imza kampanyasına destek verdiği ve sosyal medya hesabından "Çocuk istismarına tecavüze hayır" şeklinde paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Ayrıca sanık Etem Öztürk hakkında daha önce de cinsel istismar dosyasının olduğu belirtildi.

İstismarda bulunduğu kız çocuğuyla nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

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