Eski İtalyan futbolcu Iaquinta'ya hapis cezası

İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden ve 150'den fazla kişinin şüpheli sıfatıyla yargılandığı davada, eski İtalyan milli futbolcu Iaquinta da suçlu bulundu.

KENDİSİ 2 YIL, BABASI 19 HAPİS CEZASI YEDİ

Suç örgütüne üye olmak suçlamasından aklanan Vincenzo Iaquinta, daha önce mahkeme tarafından alınan kararla silah taşıması yasaklanan babasına, yetkililere haber vermeden silah temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Giuseppe ise örgütle bağlantısı olması nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı.

Tarafların, cezaya itiraz etmek için üst mahkemeye başvuracağı belirtildi.

Futbol kariyerinde uzun yıllar Udinese ve Juventus formalarını giyen Vincenzo Iaquinta, 40 maçta 6 gol attığı İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştı.