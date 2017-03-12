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İsveç'teki kriz çözüldü, Mehdi Eker toplantı yapabilecek

İsveç'le yaşanan toplantı krizi çözüldü ve Eker, öğleden sonra İsveç’te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

12.03.2017 - 10:31
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İsveç'teki kriz çözüldü, Mehdi Eker toplantı yapabilecek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in İsveç'in başkenti Stockholm'de Anayasa oylaması kampanyası kapsamında bugün yapacağı toplantı için kiralanan lokalin sahibi kira sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı. DHA muhabirine daha önce lokallerinde yapılacağı duyurulan toplantının kendi lokallerinde yapılmayacağını söyleyen işletme sahibi kira sözleşmesinin iptal gerekçesini ise açıklamadı. Ancak daha sonra krizin çözüldüğü belirtildi.

Diğer yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu sözcüsü Kent Öberg İsveç Radyosu'nun sorusuna verdiği yanıtta ‘‘İsveç'te ifade özgürlüğü vardır, herkes konuşma ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir'' diye konuştu.Yabancı siyasetçilerin başka ülkelerde kampanya yapmasına ilişkin hukuku değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Ove Bring te ‘‘Temel kural olarak ifade özgürlüğü hakkı geçerlidir.Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gerekli görmeleri durumunda diğer ülkeler kaynaklı politik kampanyaları yasaklama hakkını da tanımaktadır'' dedi.

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