taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.694
USD
5,8417
EURO
6,7035
ALTIN
227,16
PETR
71,6900

İsveç polisi oyuncak silahlı otistik gencin kolunu kırdı

İsveç'in Lund kentinde polisin, 16 yaşındaki otistik gencin elindeki oyuncak silahı gerçek silah sanarak gözaltına aldığı sırada gencin kolunun üç yerden kırdığı bildirildi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweq

İsveç polisinin, elindeki oyuncak silahı gerçek sanarak gözaltına aldığı 16 yaşındaki otistik gencin kolunu kırdığı ortaya çıktı.

İsveç'in Lund kentinde elinde oyuncak silah olan 16 yaşındaki otistik Eric Naslunda'nın kolunun, gözaltına alınırken üç yerden kırıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Aftonbladet'in haberine göre, geçen hafta Down sendromlu 20 yaşındaki bir genci elindeki oyuncak silah nedeniyle vurarak öldüren İsveç polisinin, haziran ayında da 16 yaşındaki otistik Eric Naslunda'yı elindeki oyuncak silahı gerçek sanarak gözaltına almaya çalışırken kolunu üç yerinden kırdığı ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan gencin babası Martin Naslunda, polisin, oğlunun kolunu üç yerden kırıldıktan sonra ambulans çağırmaya bile gerek duymadığını belirtti.

AİLEDEN SUÇLAMA

Oğlunun evin önünde oyuncak silahla daima oynadığını söyleyen Naslunda, "Herhalde ihbar üzerine polisler oğlumun etrafını sarmış. Oyuncak silahı gerçek sanarak oğluma saldırmışlar. Oğlumun üzerine çullanarak apar topar gözaltına almışlar. Bu arada oğlumun kolu üç yerden kırılmış, ambulans çağırmak yerine polis aracıyla karakola götürmüşler." ifadelerini kullandı.

Olaydan yarım saat sonra polisin kendilerine haber verdiğini kaydeden Naslunda, polisin oğlu hakkında "ruhsatsız silah taşımak", "görev başındaki memuru tehdit etmek" gibi suçlamalarla şikayetçi olduğunu belirterek kendilerinin de görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle polisten şikayetçi olduklarını kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1192
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

622
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

173
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

272
Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

50
Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı

Beşiktaş Kulübü: Çimlerimiz hastalığa yakalandı

25
Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

Emina Jahovic Mustafa Sandal'ı azarladı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM