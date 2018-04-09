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İsveç ve Kanada Esad için çağrıda bulundu

Beşar Esad'ın Suriye'de sivillere karşı kullandığı kimyasal silahın ardından İsveç ve Kanada'dan açıklama geldi. İki ülke de BMGK'ya çağrıda bulundu.

AA | 09.04.2018 - 05:48..
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İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Esad'ın ülkesinde sivilleri kimyasal silah ile katletmesinin ardından "Cezasızlık bir seçenek değil" derken, Kanada'da ise "Bu vahşetlerin sorumlularının hesap vermeleri için çabalarımızı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

İsveç ve Kanada Esad için çağrıda bulundu

İSVEÇ: ULUSLARARASI KURUMLAR HAREKETE GEÇMELİ

Duma'daki saldırıyı kınayan bir açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Wallström, şunları kaydetti:

''Duma'da raporlara yansıyan kimyasal silah saldırıları nedeni ile dehşete düştüm. Cezasızlık bir seçenek değildir. Derhal soruşturma başlatılmalıdır. İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere bütün uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı."

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

İsveç ve Kanada Esad için çağrıda bulundu

KANADA: ESAD'IN KİMYASAL KULLANDIĞI DOĞRULANDI

Kanada, Esad rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği ve 78 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanımından dehşete düştüklerini belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Kalplerimiz, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri ile beraber. Esad rejiminin tekrarlanan kimyasal silah kullanımı, bağımsız uluslararası araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından doğrulandı. Bu, yerel halkı zorla teslim olmaya zorlamak için uygulanan bilinçli bir stratejinin parçasıdır. Kanada, Esad rejimini ve destekçileri olan Rusya ve İran'ı sivilleri bilinçli olarak hedef alan saldırıları gerekçesiyle kınamaktadır. Kimyasal silah saldırıları bir savaş suçudur. Kanada, uluslararası ortaklarının yanı sıra bu vahşetlerin sorumlularının hesap vermeleri için çabalarını tüm imkanlarıyla sürdürecektir. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmeli ve masum sivillerin katliamı sona ermeli.”


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