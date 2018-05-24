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İsveçli papazdan Müslümanları öven makale

Sosyal medyada Müslümanlar ile ilgili yayınladığı makalesi paylaşım rekorları kıran papaz Stefan Lindquist, "Müslümanların merhametini İsveçlilere göstermek istedim." dedi.

AA | 24.05.2018 - 12:21..
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İsveç Kilise Birliği Sol Bölge Başkanı Stefan Lindquist, sosyal medya hesabında "Müslümanlar ne kadar tehlikeli?'' başlıklı bir makale yayınladı.

Lindquist makalesinde, ''Bir Müslüman, bana taze yumurta getirdi. Bir diğeri hatırımı sordu. Bir başkasıysa arabam tamirde olduğu için istediğim yere aracıyla bırakmayı teklif etti. Parası olmayan arkadaşının evine sürekli yemek götüren bir Müslüman tanıyorum. Müslümanlar, gerçekten de ne kadar tehlikeli ve itici insanlar.'' ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARLA İSVEÇLİLERİN KARŞILAŞTIRMASINI YAPTI

Müslümanlar ile İsveçlileri karşılaştıran Lindquist, "Bir İsveçlinin para almadan birine yumurta vereceğine kesinlikle inanmıyorum. Hangi İsveçli parası olmayan arkadaşının evine haftalarca yemek götürür? Müslümanlar, sahiden de çok tehlikeli." ifadesine yer verdi.

İsveçli papazdan Müslümanları öven makale

"BİR İSVEÇLİDE GÖRMEDİĞİM KADAR GÜZEL KALPLERİ VAR"

İsveçlilerin gözlerini açıp gerçekleri görmesi gerektiğini söyleyen Lindquist, "Çok nazik ve cömert Müslüman dostlarımın olduğunu fark ettim. Çoğunun bir İsveçlide göremediğim kadar güzel kalpleri var. Hiçbirinde nefret hissetmedim. Bence insanlara nasıl davrandığımız çok önemli. İnsanları kabul eder ve yaşamınıza dahil ederseniz karşılığında sevgi görürsünüz. Oysa biz, günde birkaç dakika hoparlörlerden ezan okunmasını bile bu insanlara çok görüyoruz.'' dedi.

"MÜSLÜMANLARA KARŞI GEREKSİZ BİR KORKU DUYULUYOR"

Makalesinin sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmasının ardından Aftonbaldet gazetesine konuşan Lindquist, "Müslümanların büyük bir kısmındaki insan sevgisini ve merhameti İsveçlilere göstermek istedim. Bence Müslümanlara karşı gereksiz bir korku ve endişe duyuluyor.'' dedi.

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