İsveçli Piskopos: Ramazan, paylaşım ve cömertlik ayıdır

İsveç Protestan Kilisesi Stockholm Piskoposu Helene Egnell, kilisenin resmi internet sayfasında yayımlanan “Ramazanınız mübarek olsun” başlıklı yazısında, son bir haftada Müslüman dostlarının sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ramazan ayının başlamasını sevinç ve ihlasla beklediklerine şahit olduğunu kaydetti.

"MÜSLÜMANLARLA İFTAR YAPMALISINIZ"

Müslümanların yemek ve içmekten feragat edip iftar yapmanın sevincini derin bir imanla beklediğini belirten Egnell, yazısına şöyle devam etti:

“Ramazan, paylaşım ve cömertlik ayıdır. Ramazan sadece Müslümanlar için değil, bizim için de bir ruhsal gelişim olabilir. Kütüphanelerde bulunan, ‘Ramazan bir İsveç geleneğidir’ kitabını mutlaka okuyarak Müslümanlar ve ramazan hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Eğer iftar sofralarına davet edilirseniz mutlaka katılıp Müslümanlarla iftar yapmalısınız. Hatta, bir gün Müslümanlarla oruç tutup açlığın ne anlama geldiğini idrak ederek ramazan hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.”