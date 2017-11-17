taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.077
USD
3,8866
EURO
4,5870
ALTIN
160,67
PETR
61,7900

İsveç'te 5 beş vakit ezana izin çıktı

İsveç'in Karlskrona kentinde bulunan caminin hoparlöründen beş vakit ezan okunmasına izin verildi. İlk ezan cuma namazı öncesi okundu.

17.11.2017 - 18:37
  1. Haberler
  2. Dünya

ezan

İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıktı. İlk hoparlörle ezanı cuma namazı öncesi İslam Kültür Derneği Başkanı Abdulrahman Tamarji okurken, cuma namazı için camiye geleler ezanı gözyaşları ile dinledi.

"ŞİMDİLİK CUMA NAMAZI ÖNCESİ OKUMAK İSTİYORUZ"

Tamarji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te ilk defa 5 vakit hoparlörle ezan okunmasına izin aldıklarını, fakat bu izni şimdilik sadece cuma namazı öncesi kullanacaklarını söyledi. Tamarji, ''Ezan iznini hafta da bir gün cuma namazından önce kullanacağız. Zira camimiz mahalle içinde olduğu için nasıl bir tepki alacağımızı bilemiyoruz. Zaman içinde yeniden durum değerlendirmesi yapıp ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Hoparlörden ilk ezan okumak bana nasip oldu. Çok heyecanladım ve duygulandım'' ifadesini kullandı.

MİNAREYE 5 YILDA İZİN ÇIKTI

İsveç'in Belkinge bölgesinde ilk kez bir caminin minareli olduğuna değinen Tamarji, belediyeye minare için 5 yıl önce müracaat ettiklerini ve inşaat izninin ancak 50 gün önce çıktığını vurguladı.

Minareyi bir ayda yaptırdıklarını hatırlatan Tamarji, minareyi tamamen Osmanlı mimarisine göre tasarladıklarının altını çizdi.

İLK EZAN 5 YIL ÖNCE OKUNDU

İsveç'te ilk hoparlörden ezan, dört yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yılından beri sadece cuma günleri cuma namazından önce hoparlörle ezan okunuyor.

İlginizi Çekebilir
Suriye ordusu Doğu Guta'da ateşkesi fiilen bitirdi
Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesi Doğu Guta'da, Esad rejiminin yoğunlaşan saldırıları yüzünden ateşkes fiilen ortadan kalktı.
BM'den Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona çağrı
BM, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Yemen'deki hava, deniz ve kara sınır geçişlerinin acilen açılması çağrısını yineledi.
ABD: S-400'ler Türkiye- NATO iş birliğini bozar
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasını NATO kartıyla engellemeye çalışıyor.
Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, çarşamba yaşanan askeri müdahalenin ardından ilk kez halk arasına çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

295
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

120
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

397
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

120
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

312
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

124
NATO Türkiye'den resmen özür diledi

NATO Türkiye'den resmen özür diledi

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM