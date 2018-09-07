İsveç'te aşırı sağcılara polis şiddeti

İsveç pazar günü sandık başına gidecek. Seçim anketlerine göre aşırı sağcılar yükselişte bir grafik çizerken, aşırı sağ yanlısı seçmenler de sokağa indi. İsveç için alternatif hareketi yanlısı göstericiler Stockholm'de gösteri düzenledi.

AŞIRI SAĞCILARDAN TAŞKINLIK

Aşıı sağcıların gerçekleştirdiği gösteri bir anda taşkınlığa dönüştü. Sloganlar atarak eylemin dozunu kaçıran göstericilere polis müdahalesi geldi. Polisler eylemcilere dağılın uyarısı yaparken aşırı sağcı grupğ ise dağılmayı reddederek taşkınlıklarını devam ettirdi.

POLİS MÜDAHALESİ GELDİ

Polislerin dağılın anonslarına kulak asmayan eylemciler, göstericilere müdahale etti. Yakaladığı göstericileri darp eden polisler, eylemcilere dayak attı. Sert müdahaleler ile gözaltına alınan göstericiler polisler tarafından yaka paça edildi.