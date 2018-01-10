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İsveç'te bir aileden 4 kişi ölü bulundu

İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu.

AA | 10.01.2018 - 03:39..
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Skone Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bjerred'de bir  villada şüpheli durum olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri  gönderildi.

Evde 4 kişinin cesetlerini bulan polis ekipleri, söz konusu adrese  çıkan yolları trafiğe kapattı.Bölgede polis köpekleriyle aramalara devam ediliyor.

İsveç'te bir aileden 4 kişi ölü bulundu

4'Ü DE AYNI AİLEDEN

İsveç devlet televizyonu SVT ise cesetlerin aynı aile mensup kişilere ait olduğunu duyurdu.

Skone polisi, ölenlerin aynı aileye mensup olduğunu doğruladı ancak  kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

İsveç'te bir aileden 4 kişi ölü bulundu

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