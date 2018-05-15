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İsveç'te deri altı çipleri yaygınlaşıyor

İsveç'te deri altına takılan çipler yaygınlaşıyor. Bunlar kimlik yerine geçmenin yanı sıra tren bileti almak gibi işlere de yarıyor.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 08:04..
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İsveç'te binlerce kişi kimlikleri, giriş kartları ve biletlerini yanında taşımak yerine çiplerini okutuyor. Agence France-Presse'ye göre, günümüzde 3 binden fazla İsveçli ilk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan deri altı çipleriyle yaşıyor.

GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bir pirinç tanesi büyüklüğünde olan ve derinin altına yerleştirilen çipler, kullanıcılarının günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

Ülkenin demir yolları şirketi geçtiğimiz yıl yolcuların biletlerini çiplerini taratarak kontrol etmeye başladı.

PİERCİNG İŞLEMİ GİBİ

Teknolojik çiplerin takılması piercing işlemine benziyor ve mini bilgisayarın kullanıcının eline enjekte edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolog Ben Libberton ise çiplerin vücutta enfeksiyona ve bağışıklık sisteminde reaksiyonlara sebep olabileceğini belirtiyor.

İsveç'te deri altı çipleri yaygınlaşıyor

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