taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.810
USD
4,8206
EURO
5,6597
ALTIN
190,36
PETR
74,7300

İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

İsveç, iki haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

AA | 26.07.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hava Kuvvetlerine ait JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu.

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, yaptığı açıklamada uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti.

"BAŞARILI OLDU"

Persson, "İlk deneme başarılı oldu. Bundan sonraki orman yangınlarında bu yeni yöntem kullanılabilir.'' dedi.

İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale ViDEO

Bu arada İsveç Sivil Savunma Dairesi, yangınlarda bir haftada 25 bin hektarlık ormanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) hasara yol açtığı sanılıyor.

MANGAL YAPANLARA İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç'ten yangınlara müdahale için özel ekipler, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ve büyük orman yangınlarına sahne olan İsveç'e yardıma koştu.

İsveç'te orman yangınına bombalı müdahale

Ülke genelinde 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı duyuruldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

115
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

38
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

67
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

533
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

109
3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

19
Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi

Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM