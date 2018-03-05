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İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi

İsviçre halkı Radyo ve Televizyon Yasası'nın kaldırılması için yapılan öneriyi kabul etmeyerek, vergi ödemeye devam etmek istediklerini yüzde 71.6'lık oyla belirtti.

AA | 05.03.2018 - 03:36..
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İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi

İsviçre Halk Partisi, yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası'nın kalkması için öneride bulundu. Sandığa giden İsviçre halkı, yüzde 71,6 ile 'Hayır'  diyerek vergi ödemek istediklerini belirtti.

İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi


HALK VERGİSİ ÖDEMEK İSTEDİ

Ülke genelinde halk "No Billag" ve 2021 Mali Yönetmenliği için sandık başına gitti.

Katılımın yüzde 54,4 olduğu oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 71,6'sı Radyo ve Televizyon Vergisi’ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan “No Billag“ inisiyatifine "Hayır" dedi.

Karara göre, yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası'yla televizyon cihazı ve radyo kullanımına bakılmaksızın, her ev televizyon ve radyo vergisi olarak yıllık yaklaşık 450 İsviçre Frangı ödemeye devam edecek.

İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi

SAVAŞ OLMADIKÇA RADYO VE TELEVİZYON VERGİSİ ALINMAYACAKTI

Federal hükümetin karşı çıktığı “No Billag“ inisiyatifine en büyük desteği, yabancı karşıtı politikalarıyla bilinen İsviçre Halk Partisi SVP verdi.

Halk oylamasında "Evet" çıkması durumunda; İsviçre devleti savaş olmadıkça, radyo ve televizyon işletemeyeceği gibi halktan hiçbir şekilde radyo ve televizyon vergisi talep edemeyecekti.

İsviçre devlet televizyonu RTS, halkın kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

FEDERAL VERGİ UZATILMAYACAK

Referandumda halkın oyuna sunulan Federal vergi rejiminin uzatılmasını öngören 2021 Mali Yönetmenliği ise yüzde 15,9 "Hayır" oyuna karşı yüzde 84,1 "Evet" oyuyla kabul edildi.

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