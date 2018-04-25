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İsviçre, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç etti

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.

AA | 25.04.2018 - 18:41..
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İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliğinden (SECO) RTS'ye yapılan açıklamada, Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiği doğrulandı.

SECO açıklamasında, Suriyeli alıcının "özel bir ilaç firması" olduğu ve firmanın "o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret görülmediği" belirtildi.

YASAKLI KİMYASAL GÖNDERDİLER

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara uyduğu belirtilen açıklamada, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde yasal bir engel olmadığı ifade edildi.

İsviçre, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç etti

Açıklamada, aynı kimyasal maddenin bugün Suriye'ye ihraç edilmesinin ise rejimin yaptığı kimyasal saldırılardan dolayı mümkün olamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, İsviçre Senatosu Güvenlik Politikası Komisyonu'nun da yasaklı kimyasal madde ihracının tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrıda bulunduğu öğrenildi.

BELÇİKA ŞİRKETLERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Geçen hafta Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği öne sürüldü.

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İsviçre, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç etti

Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürülmüştü.

DOĞU GUTA'YA SALDIRI

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

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