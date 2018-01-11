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İsviçre'de 13 bin turist için tren seferleri başladı

İsviçre'de yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 13 bin turist için tren seferleri yeniden başlatıldı.

AA | 11.01.2018 - 07:10..
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TRS

Son 2 gündür olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı.

HELİKOPTERLERLE GİTTİLER

Acil kurtarma ekiplerini arayan bazı kişiler de helikopterlerle güvenli bölgelere intikal ettirildi.

OTOBÜS SEFERLERİ...

Çığ düşme tehlikesi nedeniyle durdurulan tarifeli tren seferleri akşam saatlerinde kısmen yeniden başlarken, henüz ulaşıma açılamayan hatlar için ise otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Valais kantonu polis sözcüsülüğünden yapılan açıklamada, çığ tehlikesinin devam etmesine rağmen bölgede durumun düne oranla daha iyi olduğu ifade edildi.

Zermatt, İsviçre Alplerinin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

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