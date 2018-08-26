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İtalya 150 sığınmacının karaya çıkışına izin verdi

Pazartesi gününden bu yana Sicilya açıklarında bekletilen sığınmacıların karaya çıkışına izin verildi.

DHA | 26.08.2018 - 13:24..
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İtalya, ağırlıklı olarak Eritre uyruklu olan 150 sığınmacının, diğer Avrupa ülkelerinin de içlerinden bazılarını ülkelerine kabul etmeleri koşuluyla karaya çıkmalarına izin vereceğini açıklamıştı.

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İtalya İçişleri Baekanı Matteo Salvini, Arnavutluk'un 20 ve İrlanda'nın da 20-25 sığınmacıyı kabul edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Salvini, diğer sığınmacıların da İtalya Katolik Kilisesi tarafından, İtalya vergi mükelleflerine "sıfır maliyeti" olacak şekilde ağırlanacaklarını belirtti ve "Kilise sığınmacılara kalbini ve cüzdanını açıyor" dedi.

İtalya 150 sığınmacının karaya çıkışına izin verdi

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