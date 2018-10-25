İtalya Apple ve Samsung'a yavaşlatma cezası kesti

Apple ile gündeme gelen ve Samsung'un da dahil olduğu "yeni güncelleme ile telefonların yavaşlatılması" meselesinde faturalar kesilmeye başlandı. Apple ve Saamsung'a İtalya'dan 15 milyon euroluk ceza kesildi.

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Apple verilen ceza 10, Samsung'a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu. Cezayla ilgili bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'un tutumlarını "adil olmayan ticari eylemler" olarak niteledi.

Akıllı telefonlar, zaman içinde gelen güncellemelerle yavaşlayabiliyor. Kuruma göre bu durum "performansı belirgin bir şekilde azaltıyor ve ciddi işlev sorunlarına yol açıyor". Tüketiciler de bu nedenle yeni telefon almak zorunda hissediyor.

TEMYİZ YOLU AÇIK

Samsung karardan memnun olmadıklarını ve temyize gideceklerini duyurdu.

Bir şirket sözcüsü "Samsung Galaxy Note 4 telefonunun performansını düşürecek bir yazılım güncellemesi yayınlamamıştır. Aksine Samsung yazılım güncellemeleri ile kullanıcılarının en iyi deneyimi yaşaması için uğraşmaktadır." dedi.

Apple geçen yıl bazı eski iPhone modellerini, süreç içerisinde pil performanslarının azalması nedeniyle kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmişti.