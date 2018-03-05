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İtalya'da Berlusconi ile merkez sağ ittifakı kazandı

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimlerde, merkez sağ ittifakı kazandı.

AA | 05.03.2018 - 02:30..
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Yaklaşık 46,6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığında oy aldı.

İtalya'da Berlusconi ile merkez sağ ittifakı kazandı


SOL İTTİFAK DÜŞTÜ

İtalyan resmi ANSA ajansının yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oy alırken, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 29 ile yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 24 ile yüzde 27 civarında kaldı.

Bir önceki seçime göre merkez sol ittifakının oyları düşüş gösterirken, merkez sağ ittifakı ve M5S oylarını artırdı. Merkez sol ittifakının oylarında yüzde 2-5 arasında bir azalma görülürken, merkez sağ ittifakının oyları yüzde oylarında yüzde 3-6 arası bir artış meydana geldi. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S ise, yüzde 5-7 oranında artırarak yüzde 29,5-32,5 aralığına getirdiği oylarıyla seçimde en çok oyu alan parti oldu.

İtalya'da Berlusconi ile merkez sağ ittifakı kazandı

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